DÜNYANIN EN FAZLA KAZANAN FUTBOLCUSU TEVEZ'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Arjantin ekibi Boja Juniors resmi sosyal medya hesabından yılda 40 milyon euro ile dünyanın en fazla kazanan oyuncusu olan Carlos Tevez'le anlaştıklarını duyurdu.
2002 ile 2005 yılları arasında Boca Juniors forması giyen Carlos Tevez, evine döndü.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Arjantin ekibi resmi Twitter hesabı üzerinden, Çin takımı Shanghai Shenhua ile sözleşmesini fesheden Tevez'i kadrosuna kattıklarını duyurdu.
Tevez Çin ekibinde kazandığı yıllık 40 milyon euro ile en fazla kazanan futbolcu konumundaydı.
Kaynak: haberinburada
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