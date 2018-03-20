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Dünyanın en çok kazanan sporcusu Hamilton! İşte aldığı ücret

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN SPORCUSU HAMİLTON! İŞTE ALDIĞI ÜCRET

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Mercedes ile olan anlaşmasını 3 yıl uzattı. Yıllık 45 milyon euro kazanacak olan Lewis Hamilton, 3 yıl sonunda toplamda 135 milyon euro kazanacak.

Tarih : 20 Mart 2018, 19:40
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Dünya şampiyonu Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, spor dünyasında eşi benzeri olmayan bir anlaşmaya imza atacak. Mercedes ile olan kontratını üç yıl daha uzatacak olan Lewis Hamilton, yıllık 45 milyon Euro'dan toplam 135 milyon Euro kazanacak. Bu rakam, spor tarihinde şimdiye kadar yapılmış en yüksek sporcu sözleşmesi olarak da tarihe geçecek. Lewis Hamilton, haftalık yaklaşık olarak 950 bin Euro'yu cebine koyacak.

HAMILTON İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İÇİN YARIŞACAK

Britanya'nın en başarılı Formula 1 pilotu olan Lewis Hamilton'ın 4 dünya şampiyonluğu bulunuyor. Mercedes Genel Müdürü Toto Wolff, Lewis Hamilton'a, bu pazar başlayacak olan yeni sezon öncesi imzayı attırmayı planlıyor. Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da yapılacak Melbourne Grand Prix'i ile başlayacak. İngiliz pilot, şampiyonluk adayı olduğu Formula 1'e Melbourne'de iyi bir başlangıç yapmak için yarışacak.

33 yaşındaki Lewis Hamilton, test sürüşlerinin ardından yaptığı açıklamada yarışmaktan hala büyük keyif aldığını ve uzun süre daha Formula 1 pilotu olarak kariyerine devam etmek istediğini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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