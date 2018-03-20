DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN SPORCUSU HAMİLTON! İŞTE ALDIĞI ÜCRET
Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Mercedes ile olan anlaşmasını 3 yıl uzattı. Yıllık 45 milyon euro kazanacak olan Lewis Hamilton, 3 yıl sonunda toplamda 135 milyon euro kazanacak.
Dünya şampiyonu Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, spor dünyasında eşi benzeri olmayan bir anlaşmaya imza atacak. Mercedes ile olan kontratını üç yıl daha uzatacak olan Lewis Hamilton, yıllık 45 milyon Euro'dan toplam 135 milyon Euro kazanacak. Bu rakam, spor tarihinde şimdiye kadar yapılmış en yüksek sporcu sözleşmesi olarak da tarihe geçecek. Lewis Hamilton, haftalık yaklaşık olarak 950 bin Euro'yu cebine koyacak.
HAMILTON İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İÇİN YARIŞACAK
Britanya'nın en başarılı Formula 1 pilotu olan Lewis Hamilton'ın 4 dünya şampiyonluğu bulunuyor. Mercedes Genel Müdürü Toto Wolff, Lewis Hamilton'a, bu pazar başlayacak olan yeni sezon öncesi imzayı attırmayı planlıyor. Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da yapılacak Melbourne Grand Prix'i ile başlayacak. İngiliz pilot, şampiyonluk adayı olduğu Formula 1'e Melbourne'de iyi bir başlangıç yapmak için yarışacak.
33 yaşındaki Lewis Hamilton, test sürüşlerinin ardından yaptığı açıklamada yarışmaktan hala büyük keyif aldığını ve uzun süre daha Formula 1 pilotu olarak kariyerine devam etmek istediğini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yunanistan'dan Geri Adım! 2 Askeri İçin Nato Ve Ab'den Medet Ummuştu
- Yunanistan'a Koşarak Geçen Adanalı Hakkında Karar Verildi
- Son Dakika! Çiftlik Bank Ceo'sunun İdaesi İçin Süreç Başlatıldı
- Üniversite Hocası, Hakkında Çıkan Ölüm Haberini Ders Sırasında Öğrencilerinden Öğrendi
- Hsk Kararnamesi İle 356 Hakim Ve Savcının Görev Yeri Değiştirildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dans Dersi İlanlarında Öğrencilerinin Uygunsuz Fotoğraflarına Yer Veren Öğretmen Tepki Çekti
- Ötanazi Uyguladılar! Dünyanın Son Beyaz Erkek Gergedanı Da Aramızdan Ayrıldı
- Kız Öğrencilerin Fotoğraflarını Çalıp Cinsel İçerikli Siteye Yüklediler
- Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alınan Suudi Prens İtiraf Etti: Para Karşılığı Serbest Kaldım
- Türkiye'yi Hedef Gösteren Bae'li Bakan'a Ankara'dan Tokat Gibi Yanıt!
Bu Haberle İlgili Yorumlar