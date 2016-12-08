DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCUSU EZEQUİEL LAVEZZİ
Arjantinli ünlü forvet geçen sezon transfer olduğu Çin'in Hebei Fortune takımından yıllık 30 milyon Euro ücret alarak tüm yıldızları geride bıraktı.
Futbolda Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin maaşları tartışılırken, en çok kazanan sürpriz bir isim çıktı. Paris Saint Germain'den Çin'in Hebei Fortune takımına transfer olan Ezequiel Lavezzi tüm meslektaşlarını yıllık maaşta geride bıraktı.
31 yaşındaki forvet, yıllık 30 milyon Euro ile en çok kazananlar listesinde ilk sırada. Buna karşın Cristiano Ronaldo yeni sözleşmesiyle yılda 22 milyon Euro ile ikinciliği elde etti. Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin aldığı rakam ise yaklaşık 17 milyon Euro.
Lavezzi, 2012 yılında Napoli'den Fransa'nın Paris Saint Germain takımına 26.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olm
kaynak:amkspor
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