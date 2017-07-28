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Dünyanın En Büyük Tüneli İçin Start Verildi
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Dünyanın en büyük tüneli için start verildi

DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜNELİ İÇİN START VERİLDİ

İstanbul'da günde 6,5 milyon kişinin kullanacağı, hem karayolu hem demiryolu geçişleri bulunacak olan Büyük İstanbul Tüneli için start verildi.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 14:50
Puan Ver : Dünyanın En Büyük Tüneli İçin Start Verildi(6/10)2

İstanbul'da günde 6,5 milyon kişinin kullanması planlanan hem karayolu hem demiryolu geçişleri bulunacak Büyük İstanbul Tüneli için start verildi. Panama bayraklı araştırma gemisi "Fugro Scout", zemin etüdü için geldiği İstanbul Boğazı'nda çalışma yapmaya başladı.84 METRELİK GEMİ ÇALIŞMAYA BAŞLADIZemin araştırma gemisi Fugro Scout dün geldiği İstanbul Boğazında bugün bir römorkör eşliğinde çalışmaya başladı. 84 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki Fugro Scout'un uzun bir süre İstanbul Boğazı'nda kalacağı öğrenildi. Geminin yapacağı sondaj çalışmalarının ardından tünelin geçirileceği kesin güzergah tespit edilecek. Bu işlemlerin ardından projeye ilk kazma vurulacak.DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAKTünelin büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projede tek tüpte hem kara yolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelin orta bölümünde demiryolu, üst ve alt katlarda ise lastik tekerlekli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak. Tünel; TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa Yakası'nda İncirli'den, Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak..zAvrupa Yakası'nda Hasdal Kavşağı'ndan Anadolu Yakası'nda Çamlık Kavşağı'na karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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