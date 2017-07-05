DÜNYANIN EN BÜYÜK KEDİSİ
Bu kedi bildiğiniz kedilerden değil ve hayır abartmıyoruz. Devasa büyüklüklerde bir kediden bahsediyoruz.
Bildiğimiz her sabah 5'te uyanıp sahibinin üstüne atlayan, kızdığında saldıran klasik bir kediden bahsediyoruz. Tek farkı devasa olması! Avustralya vatandaşı olan Stephy Hirst, bir yavruyken aldığı kedisi Omar'ın geldiği noktayı şaşkınlıkla izlediğini söylüyor. Yaklaşık 1 metre 20 cm boyunda olan Omar 15 kg ağırlığında!
kaynak:gazetevatan
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar