

"Airlander 10" hibrit hava aracı, 73 kilometrelik ilk yolculuğuna İngiltere Cardington Havaalanı'ndan uçarak başladı.







Uçak, balon ve helikopter özelliklerinin üçünü de kapsayan hava aracı, yarım saatlik görkemli bir yolculuğun ardından başarılı bir iniş sağladı. Geçen Pazar yapılması planlanan test uçuşu, teknik bazı sorunlar nedeniyle Çarşamba gününe ertelenmişti.







Projenin baş ismi Stephen McGlennan, Airlander 10'un bir İngiliz buluşu olduğunun altını çiziyor. Araç, askeri uçuşlar için geliştirildi.