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DÜNYANIN EN BÜYÜK GEMİSİ İLK SEFERİNE ÇIKTI


DÜNYANIN EN BÜYÜK GEMİSİ İLK SEFERİNE ÇIKTI
Tarih : 16 Mayıs 2016, 17:01
Puan Ver : Dünyanın En Büyük Gemisi İlk Seferine Çıktı(8/10)10


İngiltere'nin Southampton kentine doğru ilk seferine çıkan 16 katlı, 362 metre uzunluğunda, 66 metre genişliğindeki gemi, Fransa'nın güneyindeki Saint-Nazaire limanında 32 ayda inşa edildi.



Geminin yüksekliği 73 metre, ağırlığı ise 227 bin ton. STX France şirketine ait gemi, Akdeniz'de Amerikan şirketi Royal Caribbean tarafından işletilecek. 6 bin 360 yolcu ve iki bin 100 mürettebatı taşıyabilen 'Harmony of the Seas'in içinde 40 lokanta, büyük bir tiyatro salonu ve buz pisti bulunuyor.



Robot barmenlerin servis yaptığı biyonik bir barı bile bulunan gemi toplam 1 milyar Euro'ya maloldu.



Seyahat bedelinin 400 ila 200 bin Euro arasında değiştiği gemiyi ilk seferine uğurlamak için limanda düzenlenen törene yaklaşık 40 bin kişi katıldı.










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