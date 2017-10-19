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DÜNYANIN EN BÜYÜK ELMASI 30 MİLYON DOLARA SATILIYOR


Dünyanın En Büyük Elması 30 Milyon Dolara Satılıyor
Tarih : 19 Ekim 2017, 15:10
Puan Ver : Dünyanın En Büyük Elması 30 Milyon Dolara Satılıyor(10/10)6

Dünyanın bilinen en büyük pembe elması olan 37.30 karatlık "Hint Pembesi" 15 Kasım'da Cenevre'de gerçekleştirilecek müzayedede 30 milyon dolara satışa sunulacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SÜSLÜ PEMBE ELMASI

Geçtiğimiz ay Londra'da görücüye çıkan 37.30 karatlık "Hint Pembesi" adlı elmas büyük ilgi toplamıştı. Dünyanın bilinen en büyük süslü pembe elması, 15 Kasım'da Cenevre'de gerçekleştirilecek müzayedede satışa sunulacak. Elmasın 30 milyon dolara (109 milyon 857 bin 90 lira) alıcı bulması bekleniyor. Müzayede şirketi Sotheby's Uluslararası Mücevherler Başkanı David Bennet, pembe elmasın az bulunduğunu ifade ederek, "Hint Pembesi Dikkat çeken büyüklüğü ve renk yoğunluğu elması daha özel kılıyor" dedi.Dünyada üretilen elmasın on binde 2'si pembe renkte bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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