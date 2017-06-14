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dünyanın en büyüğü gün sayıyor!

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ GÜN SAYIYOR!

Tüm engellemelere rağmen geri adım atmayan Türkiye kendi imkanlarıyla Ilısu barajının yüzde 96'sını tamamladı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 11:46
Puan Ver : Dünyanın En Büyüğü Gün Sayıyor!(10/10)11


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  dünkü açıklamasında ‘yakında açacağız' dediği Ilısu Barajı, sadece ekonomik ve teknolojik özellikleriyle değil, terörle mücadele ve Türkiye'nin tam bağımsızlığı açısından da 'devrim niteliğinde' projelerden biri olarak tarihe geçti. DSİ'nin inşa ettiği baraj, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde gövde hacmi bakımından dünyanın en büyük barajı aynı zamanda.



Ilısu Barajı ilk kez planlandığında, tarih 50'li yılları gösteriyordu. 1982'ye gelindiğinde, proje GAP kapsamına alındı. 90'lı yıllara gelindiğine, Ilısu Barajı'nın suları altında kalacağı için başta Hasankeyf olmak üzere bölgeye turist turları düzenlenmeye başlandı. Ancak, proje bir türlü bitirilemedi. Türkiye'nin diğer mega projelerinde olduğu gibi, Ilısu'da da hem iç hem de dış unsurlar 'engel' olarak devreye girdi. Ilısu Barajı, şu anda 540 tane olsa da hidroelektrik santrallerinin üretti toplam enerjinin yüzde 5'ini tek başına karşılayacak. Enerji ve tarımda, Türkiye'ye yıllık 1.5 milyar lira katkı sağlayacak. Hem enerji de Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak, hem de bölgede sulu tarımda ve ihracatta çığır açacak. Ilısu Baraj gölü ise Batman, Mardin, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır'daki 200 noktayı sular altında bırakacak.



 



kaynak:milliyet








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