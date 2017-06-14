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DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı ve GAP'ın vizyon projesi olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralinin (HES) yüzde 96'sı tamamlandı.
Temelden 135 metre yükseklikte inşa edilen ve yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretilecek Ilısu Barajı ve HES'in ünite 2'de elektromekanik montaj işinde en önemli aşamalardan biri olan 460 ton ağırlığındaki rotor, her biri 250 ton kapasiteli 2 santral binası ana vinci yardımıyla başarıyla yerine indirildi.
kaynak:yenişafak
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