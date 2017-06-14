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dünyanın en büyüğü açılış için gün sayıyor

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı ve GAP'ın vizyon projesi olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralinin (HES) yüzde 96'sı tamamlandı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 14:56
Puan Ver : Dünyanın En Büyüğü Açılış İçin Gün Sayıyor(6/10)6


Temelden 135 metre yükseklikte inşa edilen ve yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretilecek Ilısu Barajı ve HES'in ünite 2'de elektromekanik montaj işinde en önemli aşamalardan biri olan 460 ton ağırlığındaki rotor, her biri 250 ton kapasiteli 2 santral binası ana vinci yardımıyla başarıyla yerine indirildi.



 



kaynak:yenişafak








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