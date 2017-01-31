Dünyanın en akıllı şehirleri hangileri? Sorunları yüksek teknolojili altyapıyla çözen şehirler bunu ne kadar başarabiliyor? En akıllı şehirler ne kadar akıllı? Gelecek için neler planlıyorlar?



Dünyanın en akıllı şehirleri hangileri? Sorunları yüksek teknolojili altyapıyla çözen şehirler bunu ne kadar başarabiliyor? En akıllı şehirler ne kadar akıllı? Gelecek için neler planlıyorlar?



Yapılan araştırmalara göre günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık %54'ü şehirlerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tahminlere göre ise 2050 yılına geldiğimizde bu oran %66'ya ulaşacak. Şehirlerde yaşayan insan sayısı her geçen gün büyük bir hızla arttıkça, mevcut altyapılar bu yükü kaldıramaz hale geliyor. Bu yüzden ortaya akıllı şehirler fikri çıktı. Dünyanın en akıllı şehirleri nüfus yükünü yeni ve yüksek teknolojili altyapılarla çözmeye çalışıyor.



Akıllı şehirler daha önce hiç denenmemiş şehir planlama yöntemlerinden faydalanıyor. Büyük veri ve analizi, akıllı sensörler hatta yapay zeka teknolojileri şehirlerdeki yaşamın daha verimli bir şekilde yönetilebilmesini ve yaşamın sürdürülebilirliğinin korunması için kullanılıyor. Elbette şu an için tüm bunlar emekleme aşamasında. Gelecek çok daha büyük değişimlere gebe. Ancak geleceğin akıllı şehirlerine giden yolculukta erken yol almış ve bugün birçok açıdan dünyanın geri kalanındaki şehirlerden daha ileride olan şehirleri sizler için derledik.



Singapur



Güneydoğu Asya'nın finans merkezi Singapur birçok kişi tarafından dünyanın en akıllı şehrileri arasında ilk sırada gösteriliyor. 2014'te başlatılan Akıllı Ulus programı sayesinde şehir en yeni şehir planlama teknolojilerinin kullanıldığı bir yer haline geldi. Bu programın temelini şehrin dört bir yanına yayılmış sensörlerden meydana gelen bir ağ oluşturuyor. Bu sensörler trafik sıkışıklığından, insan kalabalığı yoğunluğuna kadar birçok şeyi anlık olarak ölçüyor. Bu sistemin sigara içmenin yasak olduğu yerleri izlemek ve yerlere çöp atılmasını engellemek için de kullanılması planlanıyor.



Elde edilen veriler ayrıca şehrin bir simülasyonunun oluşturulması için de kullanılıyor. Bu sayede, yapılacak değişikliklerin şehir üzerinde nasıl bir etkisi olacağı önceden tahmin edilebiliyor. Yöneticiler bu simülasyon sayesinde trafik sıkışıklıklarını önlemek için otobüs rotalarını değiştirebiliyor hatta yeni binaların rüzgar düzenini nasıl etkileyebileceğini görebiliyor. Bu simülasyonun doğal felaketlerde, salgın hastalıklarda ya da terörist saldırı durumlarında insanları tehlikeli bölgelerden uzaklaştırma senaryoları içinde kullanılacağı belirtiliyor.



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