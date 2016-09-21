O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dünyanın en akıllı miniği: smart fortwo!

DÜNYANIN EN AKILLI MİNİĞİ: SMART FORTWO!

Ülkemizde fortwo coupe, fortwo cabrio ve dört kapılı forfour olmak üzere üç farklı gövde tipi bulunan Smart, fortwo modelinde passion, prime ve proxy olmak üzere üç farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor.

Tarih : 21 Eylül 2016, 17:24
Puan Ver : Dünyanın En Akıllı Miniği: Smart Fortwo!(0/10)


Ülkemizde fortwo coupe, fortwo cabrio ve dört kapılı forfour olmak üzere üç farklı gövde tipi bulunan Smart, fortwo modelinde passion, prime ve proxy olmak üzere üç farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor.



Yine üç farklı renk kombinasyonuyla elde edilebilecek smart fortwo gerek iç, gerekse de dış tasarımında fazlasıyla etkileyici bir görünüme sahip. Aracınözel renkleri tüm detaylarda kendisini gösterirken, smart fortwo trafikte meraklı bakışları üzerine çekmeyi ve ilgi odağı olmayı kolaylıkla başarabiliyor.



Otomobile profilden bakıldığında ise ön çamurluktan başlayarak, arka çamurluğa kadar uzayan belirgin hat çizgisi ve çift renkli gövde dinamik bir görünüm çiziyor. Yine öndeki gibi arka bölümde de led destekli kare formatında stop lambaları ve geriye doğru uzayan tampon dikkati çekiyor.



Çift parçalı açılabilen bagaj 190 litre yükleme hacmine sahip ve bu değer 350 litreye kadar çıkartılabiliyor.



6000 devir/dakikada 71 HP güç ve 2850 devir/dakikada 91 NM tork değerine imza atan motor, 6 ileri kademeli çift kavrama otomatik şanzımanla kombine edilmiş. 151 kilometre/son sürat hıza erişebilen minik otomobil, 100 kilometreye tırmanmak için 15.1 saniyeye ihtiyaç duyuyor. 999 cc'lik motor hacmi düşünüldüğünde, bu pek de şaşırtıcı sayılmaz.



Smart fortwo'nun ülkemizdeki fiyatı ise, bizce gereğinden fazla. 62.000 TL'lik satış fiyatı pek çok kompakt modelle yarışır derecede. Aracın kayda değer avantajları olabilir ancak biz yine de, daha geniş, daha üstün donanımlı B ve C sınıfı modelleri tercih ediyoruz. Açıkça konuşmak gerekirse bu Smart fiyatlandırması, biraz da olsa “zengin oyuncağı” kıvamına kayıyor.



iPhone 7'nin A10 Fusion'u Büyük Yenilik Vadetmiyor!








Etiketler: Dünyanın  En  Akıllı  Miniği  Smart  Fortwo    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER