Ülkemizde fortwo coupe, fortwo cabrio ve dört kapılı forfour olmak üzere üç farklı gövde tipi bulunan Smart, fortwo modelinde passion, prime ve proxy olmak üzere üç farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor.



Ülkemizde fortwo coupe, fortwo cabrio ve dört kapılı forfour olmak üzere üç farklı gövde tipi bulunan Smart, fortwo modelinde passion, prime ve proxy olmak üzere üç farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor.



Yine üç farklı renk kombinasyonuyla elde edilebilecek smart fortwo gerek iç, gerekse de dış tasarımında fazlasıyla etkileyici bir görünüme sahip. Aracınözel renkleri tüm detaylarda kendisini gösterirken, smart fortwo trafikte meraklı bakışları üzerine çekmeyi ve ilgi odağı olmayı kolaylıkla başarabiliyor.



Otomobile profilden bakıldığında ise ön çamurluktan başlayarak, arka çamurluğa kadar uzayan belirgin hat çizgisi ve çift renkli gövde dinamik bir görünüm çiziyor. Yine öndeki gibi arka bölümde de led destekli kare formatında stop lambaları ve geriye doğru uzayan tampon dikkati çekiyor.



Çift parçalı açılabilen bagaj 190 litre yükleme hacmine sahip ve bu değer 350 litreye kadar çıkartılabiliyor.



6000 devir/dakikada 71 HP güç ve 2850 devir/dakikada 91 NM tork değerine imza atan motor, 6 ileri kademeli çift kavrama otomatik şanzımanla kombine edilmiş. 151 kilometre/son sürat hıza erişebilen minik otomobil, 100 kilometreye tırmanmak için 15.1 saniyeye ihtiyaç duyuyor. 999 cc'lik motor hacmi düşünüldüğünde, bu pek de şaşırtıcı sayılmaz.



Smart fortwo'nun ülkemizdeki fiyatı ise, bizce gereğinden fazla. 62.000 TL'lik satış fiyatı pek çok kompakt modelle yarışır derecede. Aracın kayda değer avantajları olabilir ancak biz yine de, daha geniş, daha üstün donanımlı B ve C sınıfı modelleri tercih ediyoruz. Açıkça konuşmak gerekirse bu Smart fiyatlandırması, biraz da olsa “zengin oyuncağı” kıvamına kayıyor.



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