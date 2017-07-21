DÜNYANIN EN ACI İDDİASI! CAROLİNA AZRAİLİNE ÜÇ DAKİKA DAYANABİLDİ
İddia uğruna dünyanın en acı biberini yiyen kömür madeni işçisi, üç dakika su içmeden dayanmayı başardı. Bu anı videoya alan arkadaşlarına ise onunla eğlenmek kaldı.
Mike isimli maden işçisi, "Carolina Azraili" adı verilen dünyanın en acı biberini yiyip üç dakika boyunca su içmeden dayanabileceğine dair bir iddiaya girdi. Çektiği acıya rağmen sonuna kadar dayandı.
REKORLAR KİTABI'NA GÖRE DÜNYANIN EN ACI BİBERİ!
Guinness Rekorlar Kitabı "Carolina Reaper" adlı biberi 2013 yılında dünyanın en acı biberi olarak listeye aldı. Videoda Mike'ın, biberi tuttuğu eliyle gözlerini ufaladığı görülüyor. Bu acı verici dayanıklılık testinin sonucunda bir ödül alıp almadığı belli değil ancak Mike'ın bu iddiaya girdiğine çok pişman olduğu her halinden belli oluyor.
Kaynak: haberinburada
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