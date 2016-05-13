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dünyanın dördüncü büyük yongaseti üreticisi samsung oldu

DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK YONGASETİ ÜRETİCİSİ SAMSUNG OLDU

Güney Kore merkezi firma Samsung dünyanın en büyük dördüncü yonga üreticisi konumuna yükseldi.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 10:41
Puan Ver : Dünyanın Dördüncü Büyük Yongaseti Üreticisi Samsung Oldu(8/10)6


Güney Kore merkezi firma Samsung dünyanın en büyük dördüncü yonga üreticisi konumuna yükseldi.



Yarıiletken alanında büyük başarıları olan Samsung hem kendi için üretim yapıyor hem de tedarikçilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu üretimini de büyük orandaki yatırım kapasitesine borçlu.



Yarıiletken satışları konusunda lider Intel'i zorlamaya başlayan Samsung; Gartner ve IC Insights raporlarına göre yonga dökümü konusunda ise dünyanın dördüncü büyük firması konumunda.



Her elektronik cihazda mutlaka bir yonga bulunduğu için, döküm konusu büyük önem taşıyor ve çok büyük gelirler sağlanabiliyor.  2015 yılı raporlarına göre pazarda 20 milyar dolar civarında gelir kazanan TSMC lider durumda ve pazar payı yüzde 54.3 civarında görülüyor. İkinci durumda IBM'in döküm tesislerini satın alan GlobalFoundries geliyor. Tayvanlı UMC üçüncü sırayı alırken, 3.4 milyar dolar satış ve yüzde 5.3 pazar payı ile Samsung da dördüncü sırayı alıyor.



Bir fiyat-performans kartı: GeForce GTX 1070








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