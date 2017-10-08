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Dünyanın Çalışan En Eski Barajının, Arkeoparka Dönüştürülmesinde Sona Yaklaşıldı

DÜNYANIN ÇALIŞAN EN ESKİ BARAJININ, ARKEOPARKA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE SONA YAKLAŞILDI

Çorum'daki Alacahöyük kazılarında ortaya çıkarılan, dünyanın çalışan en eski barajı unvanına sahip Hitit Barajı'nın Arkeopark Projesi'nde sona yaklaşıldı.

Tarih : 08 Ekim 2017, 16:30
Puan Ver : Dünyanın Çalışan En Eski Barajının, Arkeoparka Dönüştürülmesinde Sona Yaklaşıldı(8/10)4

Dünyanın çalışan en eski barajı olan ve Çorum'un Alaca İlçesi'nde Hititler tarafından yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen 'Hitit Barajı', Devlet ve Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı dünyada tek olma özelliği taşıyan 'Arkeopark Projesi' bu yıl sonunda tamamlanarak turizme kazandırılacak. Ankara Üniversitesi tarafından sürdürülen çalışmaları 2002'den bu yana yürüten kazı heyetinin başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu'nun girişimleri sonucu DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, ortaya çıkarılan baraj ile ilgili önemli yol katedildi.

"DÜNYANIN ÇALIŞAN EN ESKİ BARAJI"

Kazı çalışmaları ve proje hakkında açıklamalarda bulunan kazı heyetinin başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, şöyle dedi: "Burada bir su yapısı olduğu biliniyordu. Biz kazılara başladıktan sonra sonra alanda bir baraj olabileceğini anladık. Kazıları yaparken orada bir hiyeroglif kitabı bulduk. Kitabede Hititler'in Hürrem Sultan'a benzeyen kraliçesinin, kralı Hepat'a ithafen yaptırdığı yazıyor. 110 metreye 130 metre boyutlarında şu anda. Bugünkü ebatlara bakarsak gölet boyutunda. Ancak düşünün bu insan eliyle yapıldı. Alan dünyada çalışan en eski baraj olan Türkiye'nin değil. Dünyada çalışan bundan daha eski bir baraj yok. DSİ, bunu dikkate aldı ve proje hazırladı. projenin yüzde 90'ı tamamlandı. Kasım ayı sonuna kadar projenin yüzde 10'luk kısmı da tamamlanacaktır. DSİ bir yerlede hem baraj yaparken Hititlerin yaptığı bu barajına sahip çıktılar ve barajın arkasında bir 'Arkeopark ve rekrasyon, eğlen-dinlen alanı' yapıyorlar."

"HİTİT BARAJI DSİ'NİN YAPTIĞIYLA AYNI"

Hititler'in yaptığı barajın proje ve yapılış şekli ile DSİ'nin yaptığı barajla hemen hemen aynı özellikler taşıdığını söyleyen Prof.Dr. Aykut Çınaroğlu, şöyle konuştu: "Barajda 2002 yılında çalışamalara başladık. Sonra gördük ki bu baraj bugün DSİ tarafından yapılan barajlarla teknik açısından aynı. Hititler sadece çimento kullanmamışlar. Çimentonun yerine kil kullanıyorlar. Bugün DSİ'de kil de çimentoda kullanıyor. Hititlerin burada yaptığı baraj teknik olarak bizim barajlarımızla aynı. Bunu Hititler'in nereden öğrendiği bilgimiz dışında."

Toplam 6 milyon 800 bin liraya mal olacak ve 277 dekar alanda uygulanacak proje kapsamında tarihi Hitit Barajı etrafında çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılırken, Hitit at arabaları ile yapılacak gezi güzergahı, baraj ve kazı alanları için seyir terasları, Hitit dönemini yansıtacak eser reflikaları, laboratuvar, Hitit usulü doğal tarım alanları, Hitit yemeklerinin sunulacağı restoran, atölyeler, sergi salonları ve Alacahöyük Kazıları Araştırma Merkezi yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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