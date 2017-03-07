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dünyanın büyük teknoloji satın almalarından birini tamamladı

DÜNYANIN BÜYÜK TEKNOLOJİ SATIN ALMALARINDAN BİRİNİ TAMAMLADI

Tech Data ‘nın gerçekleştirdiği satın alma ile Avnet firmasının Technology Solutions bölümü tamamen alındı. Bu büyük satın almanın ardından veri merkezinden oturma odasına kadar birçok alanda çeşitli çözümlere sahip olan uçtan uca bir BT dağıtım şirketi ortaya çıkacak.

Tarih : 07 Mart 2017, 09:42
Puan Ver : Dünyanın Büyük Teknoloji Satın Almalarından Birini Tamamladı(9/10)11


Tech Data ‘nın gerçekleştirdiği satın alma ile Avnet firmasının Technology Solutions bölümü tamamen alındı. Bu büyük satın almanın ardından veri merkezinden oturma odasına kadar birçok alanda çeşitli çözümlere sahip olan uçtan uca bir BT dağıtım şirketi ortaya çıkacak.



Satın alma konusunda açıklamalarda bulunan Tech Data icra kurulu başkanı Bob Dutkowsky; “Bugün şirketimizin tarihinde çok önemli bir gün ve.Technology Solutions'daki üst düzey iş arkadaşlarımızıTech Dataailesinde görmekten dolayı son derece mutluyuz.” “Birleşik şirketimiz, etkileyici büyüklüğü ve dünyanın dört bir yanındaki dinamik pazarlara hizmet sunabilme becerisiyle BT ekosisteminin merkezinde hak ettiği konuma yerleşiyor.



Şirketimiz, müşterilerimize uçtan uca BT çözümleriportföyümüze erişme olanağı sunacak ve tedarikçilerimizin ürünlerinin daha fazla pazarda yeni müşterilere etkin şekilde ulaştırılmasını sağlayacak. Kuruluşlarımızın ortak kültürü, paylaştığımız değerler ve dünya kalitesinde müşteri deneyimi sağlama konusunda kararlılığı, yeni.Tech Data şirketi için bir temel teşkil edecek. Birlikte, kanal ortaklarımız için her zamankinden daha fazla şey başarabilen daha güçlü bir şirket olacağız. Technology Solutions'ın satın alınmasının müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızın yanı sıra her iki kuruluştaki çalışanlar için de avantajlı bir kombinasyon ortaya çıkaracağından eminiz.”



Technology Solutions'u bünyesine katması, şirketin ortaklarının yeni nesil teknolojilerden faydalanmasına yardımcı olma becerisini artırarak. Ve tamamlayıcı beceriler, daha kapsamlı tedarikçi ilişkileri ve yeni müşteri setleriyle pazara ulaşma olanaklarını genişleterek.Tech Data‘nın katma değer sunan dağıtım işletmesini önemli ölçüde genişletecek.



Birleşik şirket, Tech Data için yeni bir pazar olan Asya-Pasifikbölgesindeki varlığıyla birlikte daha geniş ve daha dengeli bir coğrafi alana sahip olacak. Şirket, 100'den fazla ülkede yaklaşık 115.000 müşteriye hizmet sunan 14.000 çalışanıyla 40 ülkede faaliyet göstermektedir.



Şirket ayrıca global yönetici liderliğinin yanı sıra çeşitli bölgesel ve global rolleri duyurdu. CEO Bob Dutkowsky'ye bağlı ekip şu isimlerden oluşuyor:





  • Chuck Dannewitz, yönetici başkan yardımcısı, finans kurulu başkanı





  • Rich Hume, yönetici başkan yardımcısı, işletme kurulu başkanı





  • Beth Simonetti, yönetici başkan yardımcısı, insan kaynakları kurulu başkanı





  • John Tonnison, yönetici başkan yardımcısı, bilişim kurulu başkanı





  • David Vetter, yönetici başkan yardımcısı, hukuk kurulu başkanı





 



COO Rich Hume'a bağlı ekip şu isimlerden oluşuyor:





  • William Chu, başkan, Asya-Pasifik





  • Jaideep Malhotra, başkan, Global Bilgi İşlem Bileşenleri





  • Joe Quaglia, başkan, Amerika





  • Patrick Zammit, başkan, Avrupa





  • Els Demeester, kurumsal başkan yardımcısı, Entegrasyon





  • Michael Urban, kurumsal başkan yardımcısı, Strateji, Dönüşüm ve Global Tedarikçi Yönetimi





Finansal Açıklamalar



Toplam satın alma bedeli, 2,4 milyar $ nakit ve piyasadaki Tech Data hisselerinin yaklaşık 7,3'üne karşılık gelen (yeni hisselerin dağıtılmasından sonra) 2.785.402 adet. TechData hissesiniiçerecek şekilde 2,6 milyar $'dır (belirli dönem sonu düzenlemelere tabidir). Tech Data, satın alma bedelinin nakit bölümünün 1,0 milyar $'ını son kamu borcu teklifiyle, 1,0 milyar $'ını vadeli banka kredisiyle, kalan bedeli ise mevcut nakit parasıyla karşılamıştır.



İşlemin ilk tam yıl içinde Tech Data'nın hisse başına GAAP dışıgelirlerine önemli katkı sağlaması beklenmektedir. Şirket 24 ay içinde yaklaşık 100 milyon $ yıllık tasarruf sağlamayı planlamakta, tek seferlik maliyetler dahil edildiğinde bu tasarrufun yaklaşık 150 milyon $ olması beklenmektedir.



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