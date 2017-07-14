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Dünyanın Beklediği Boks Maçında Mayweather, Rakibinin Üzerine Para Yağdırdı

DÜNYANIN BEKLEDİĞİ BOKS MAÇINDA MAYWEATHER, RAKİBİNİN ÜZERİNE PARA YAĞDIRDI

Dünyanın beklediği Floyd Mayweather - Conor McGregor boks maçı öncesinde yapılan basın toplantısında Mayweather, rakibinin üstüne para yağdırdı.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : Dünyanın Beklediği Boks Maçında Mayweather, Rakibinin Üzerine Para Yağdırdı(10/10)6

Bokseverlerin heyecanla beklediği Floyd Mayweather ile Conor McGregor arasındaki dev maç öncesi ikilinin birbirlerini kızdırma savaşında yaratıcılık son noktaya ulaştı. McGregor'ın çizgileri küfür ile yapılmış ceketi ile verdiği subliminal mesaja Mayweather'dan yanıt gecikmedi. Mayweather, McGregor'ın aksine bilinçaltına oynamak yerine doğrudan mesaj vermeyi tercih ederek rakibini para yağmuruna tuttu.

YANINDA GETİRDİĞİ PARALARI ÜZERİNE YAĞDIRDI

İkilinin Brooklyn'deki buluşmasına getirdiği paralar ile damga vuran Mayweather, Los Angeles'da yaşanan para tartışmasına gönderme yaptı. Los Angeles'ta gerçekleşen ilk buluşmada MacGregor'ın "Birilerinin 'sıfır'ı gidecek. Zamanı geldi. Onu ilk 4 raunt içinde nakavt edeceğim. Söz veriyorum" sözlerine kazandığı paraları örnek gösteren Mayweather "Ben 9 sıfırlı paralar kazanıyorum, o ise 7!" diyerek maddi anlamda rakibini ezmeye çalışmıştı. Bu sözlerini Brooklyn'de kanıtlama yoluna giden Mayweather, yanında getirdiği paraları McGregor'ın üzerine yağdırdı. Neye uğradığını şaşıran İrlandalı boksör, bir süre tepki veremedi.

Ringe çıktığı 50 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Floyd Mayweather ile UFC kafes dövüşü şampiyonu Conor McGregor arasındaki dev maç 26 Ağustos'ta Las Vegas'ta T-Mobile Arena'da yapılacak.

(AMK Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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