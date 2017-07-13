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Dünyanın Beklediği Boks Maçı Öncesinde Mayweather ile McGregor Karşı Karşıya Geldi

DÜNYANIN BEKLEDİĞİ BOKS MAÇI ÖNCESİNDE MAYWEATHER İLE MCGREGOR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Dünyanın beklediği Floyd Mayweather - Conor McGregor boks maçı öncesinde ikili karşı karşıya geldi.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 10:20
Puan Ver : Dünyanın Beklediği Boks Maçı Öncesinde Mayweather İle Mcgregor Karşı Karşıya Geldi(7/10)3

Floyd Mayweather ve Conor McGregor'un tüm dünyanın merakla beklediği karşılaşması 26 Ağustos'ta Las Vegas'ta T-Mobile Arena'da yapılacak.

Bu karşılaşmanın 4 duraklı tanıtım toplantısının ilki dün Los Angeles'ta Stapels Center'da yapıldı.

"4 RAUNTTA NAKAVT EDECEĞİM" DEYİP KÜFÜR ETTİ

UFC şampiyonu Conor McGregor sözü ilk alan isim oldu ve Mayweather'ın yenilmezlik unvanını kastederek, "Birilerinin 'sıfır'ı gidecek. Zamanı geldi. Onu ilk 4 raunt içinde nakavt edeceğim. Söz veriyorum" dedi. McGregor'un daha sonra Mayweather'a herkesin ortasında ettiği küfürler de ortamın grilmesine sebep oldu.

"BEN 9 SIFIRLIYIM, O 7"

Geçen sene boksu bırakan ancak daha sonra çıkan McGregor dövüşü fırsatını değerlendiren ve boksa geri dönen Mayweather ise, "Ben 9 sıfırlı paralar kazanıyorum, o ise 7!" diyerek maddi anlamda rakibini ezmeye çalıştı.

Hatırlanacağı üzere Mayweather'ın Pacqiao'yla yaptığı ve sayıyla kazandığı maçtan 100 milyon dolar kazandığı iddia edilmişti. McGregor ise kafes dövüşünde yaptığı bir maçtan en çok 3 milyon dolar kazanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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