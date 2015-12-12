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DÜNYA'NIN BEKLEDİĞİ ANLAŞMA SAĞLANDI


DÜNYA'NIN BEKLEDİĞİ ANLAŞMA SAĞLANDI
Tarih : 12 Aralık 2015, 18:04
Puan Ver : Dünya'nın Beklediği Anlaşma Sağlandı(7/10)7


Üzerinde anlaşmaya varılan taslağı BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da hazır bulunduğu toplantıda COP21 Başkanı ve Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius açıkladı.Laurent Fabius, varılması beklenen uzlaşmayı "iklim tarihimizdeki ilk uluslararası anlaşma" diye nitelendirdi. Fabius, 195 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede doğru, kalıcı, dinamik ve dengeli bir taslak üzerinde anlaşıldığını belirtti. Fabius, anlaşmanın sağlanmasının tarihi önemde ve büyük bir zafer olduğunu dile getirdi.








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