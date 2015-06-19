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dünyamızı değiştirecek teknolojiler

DÜNYAMIZI DEĞİŞTİRECEK TEKNOLOJİLER

Her yeni teknolojik gelişimin veya yeni keşiflerin günlük yaşantımıza ve dolayısıyla dünyanın işleyişine yoğun ve hızlı bir etki bıraktığı bir çağı yaşıyoruz.

Tarih : 19 Haziran 2015, 09:12
Puan Ver : Dünyamızı Değiştirecek Teknolojiler(10/10)7


Her yeni teknolojik gelişimin veya yeni keşiflerin günlük yaşantımıza ve dolayısıyla dünyanın işleyişine yoğun ve hızlı bir etki bıraktığı bir çağı yaşıyoruz.  



Üstelik bu değişimler giderek daha hızlı şekilde gerçekleşiyor. Cep telefonlarının yaygın kullanıma girmesiyle günlük yaşantımızın nasıl değiştiği herkesin malumu. Ancak 90'larda başlayan bu değişimden akıllı telefonlara ve mobil internet kullanımına geçişin 20 sene sürdüğünü de gözden kaçırmayalım. Oysa akıllı telefonların ortaya çıkmasından sadece birkaç sene sonra, dünya artık mobil uygulamalar üzerinden dönmeye başlamıştı. Yarın keşfedilecek güçlü bir diğer teknolojinin, hayatımızı değiştirmesi ise sadece birkaç ay sürebilir. İşte, yakın gelecekte bizi bekleyen ve muhtemelen dünyanın işleyişini kökünden ve hızla değiştirecek teknolojiler.



Ekransız Görüntüler



Bugün insanoğlu dijital bir görüntüye ulaşabilmek için ekranlara muhtaç. Bu ekranlardan kurtulmak için önemli bir yol kat ettiği de gerçek. Bir zamanların dev tüpü TV'leri veya CRT monitörleri yerine artık çok ince ve hafif LCD paneller hatta kıvrılabilir ekranlar kullanıyoruz ama yakında doğrudan gözümüze görüntü yansıtacak mikro projeskiyonlu gözlükler veya tüm odayı bir ekrana çevirecek özel hologram projesiyonlar sayesinde, TV ekranına veya bilgisayar monitörüne hatta telefon cihazına da ihtiyacımız kalmayacak. Telefonlarımızın, gözlüğe dönüşüp gereken görüntüyü göz bebeğimizin üzerine yansıtacağı gelecek çok uzak değil. Bu alandaki ilk ürünler Microsoft'un Hololens gözlüğü ve





 



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