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Dünyaevine Girmeye Hazırlanan Mehmet Ali Şahin'in Nişan Fotoğrafı Ortaya Çıktı
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DÜNYAEVİNE GİRMEYE HAZIRLANAN MEHMET ALİ ŞAHİN'İN NİŞAN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI


Dünyaevine Girmeye Hazırlanan Mehmet Ali Şahin'in Nişan Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Tarih : 12 Ekim 2017, 13:30
Puan Ver : Dünyaevine Girmeye Hazırlanan Mehmet Ali Şahin'in Nişan Fotoğrafı Ortaya Çıktı(5/10)1

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, yarın Ankara'da bir otelin salonunda gerçekleşecek nikah töreni ile yeniden dünya evine girecek. Dün nişan töreni yapan çiftin, mutlu günlerine ait fotoğrafı ortaya çıktı.

15 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞLAR

28 Kasım'da 2014'te tedavi gördüğü hastanede ilk eşi Saniye Şahin'i kaybeden Mehmet Ali Şahin, 3 yıl aradan sonra hayatını 39 yaşındaki Zuhal Fırat ile birleştirme kararı aldı. 4 çocuk babası olan Mehmet Ali Şahin, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı yaptığı dönemde 3 yıl boyunca sekreterliğini yapan 39 yaşındaki Zuhal Fırat'la 15 gün önce aile arasında bir törenle nişanlanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DÜĞÜNE DAVETLİ

13 Ekim Cuma günü (yarın) Ankara'da bir otelin salonunda düzenlenecek nikah törenine başta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar, Genel Başkan Yardımcıları ve aile yakınları ile Ankara siyasetinin ve bürokrasinin önde gelen üst düzey isimleri davet edildi.

AK PARTİ HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE BİRÇOK GÖREVDE BULUNDU

AK Parti iktidarı dönemlerinde, Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı görevlerinde bulunan Şahin, son olarak AK parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve halan 26. Dönem AK Parti Karabük Milletvekilliği görevini yapmakta.

İşte Mehmet Ali Şahin'in mutlu gününden bir kare:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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