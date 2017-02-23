Dünya'dan Uzay'a Gidiş-Geliş 30 Dakika
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dünya'dan uzay'a gidiş-geliş 30 dakika

DÜNYA'DAN UZAY'A GİDİŞ-GELİŞ 30 DAKİKA

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli 6 astronota erzak ve malzeme takviyesi için kargo aracını Dünya yörüngesine bırakan Falcon 9 roketi sadece 30 dakika gibi bir sürede kalkış yaptığı Florida'daki Kennedy Uzay Üssüne başarılı bir şekilde geri döndü.

Tarih : 23 Şubat 2017, 10:06
Puan Ver : Dünya'dan Uzay'a Gidiş-Geliş 30 Dakika(6/10)7


Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli 6 astronota erzak ve malzeme takviyesi için kargo aracını Dünya yörüngesine bırakan Falcon 9 roketi sadece 30 dakika gibi bir sürede kalkış yaptığı Florida'daki Kennedy Uzay Üssüne başarılı bir şekilde geri döndü.



Kargo görevi gören ve 2.5 ton malzeme taşıyan ‘Dragon'uzay aracı ise bir gün sonra Uluslararası Uzay İstasyonunavarmış olacak. Falcon 9roketin AmerikanSpaceXfirmasına ait olduğunu belirtelim. AmerikanSpaceXfirmasının sahibi de Tesla, Paypalgibi firmalarının da sahibi olan Elon Musk‘un olduğunu hatırlatalım. Elon Muskbu başarılı roket atışının ardından Falcon 9‘un üsse geri dönmesiniInstagramhesabından “Bebek Geri Döndü”şeklinde aktardı.



Elon Musk‘ın girişimleri ve sahip olduğu şirketler ile teknoloji farklı boyuta ulaşırken SpaceXşirketi ile de uzay için yapılan araştırmalar ve keşiflerin daha çabuk sonuçlanacağını söyleyebiliriz. Her ne kadar çok maliyet gerektiren bir araştırma alanı olsa da uzayın keşfi için hiçbir harcamadan kaçınılmayacağı belirtildi. Öyle ki Falcon 9roketinin maliyetinin 60 milyon dolar ve 200-300 bin dolarlık yakıt harcadığını belirtelim.



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