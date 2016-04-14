Oyun dünyası bizi dünyanın karanlık gerçeklerinden uzaklaştırıp, biraz olsun ruhumuzu dinlendiren bir yapı. Ancak bazı oyunlar, dünyanın bazı ülkelerinde yasaklanmış durumda. Yasaklı oyunlar hangileri ve yasaklanma sebepleri nedir? Sizin için derledik.



Oyun dünyası bizi dünyanın karanlık gerçeklerinden uzaklaştırıp, biraz olsun ruhumuzu dinlendiren bir yapı. Ancak bazı oyunlar, dünyanın bazı ülkelerinde yasaklanmış durumda. Yasaklı oyunlar hangileri ve yasaklanma sebepleri nedir? Sizin için derledik.



21.yüzyılda da olsak çeşitli tabular ve dogmalarla günde düzinelerce kez karşılaşıyoruz. Oyun dünyası da, bunlardan doğan yasaklardan nasibini alıyor. Bazı yapımlar, aşırı şiddet, bazıları cinsellik içeren ögeler, bazıları ise politik nedenlerle, bazı ülkelerin sınırlarına adım atamıyor. Yasaklı oyunlardan en çarpıcılarından bazılarını (daha doğrusu en popülerlerini) inceledik.



Command & Conquer: Generals



Command & Conquer: Generals, Çin'de yasaklandı. Sebebi ise enteresan. Oyunun, müttefikler senaryosunu tercih ederseniz, yapımın sonunda Çin'i yok ediyorsunuz. Çin Seddi'ni yok etmeniz de ayrı bir rahatsızlık kaynağı yaratıyor.



Fallout 3



Avustralya, Çin ile birlikte dünyanın en çok oyun yasaklayan ülkesi konumunda. Tarihin en başarılı RPG'lerinden biri de bu furyadan nasibini aldı ve yasaklı oyunlar arasına girdi. Avustralya'da ilgili makamlar, Fallout 3'ün uyuşturucu ilaçları özendirdiği gerekçesi ile oyunu yasakladı.



Witcher 2



Yine Avustralya, yine bir yasaklama vakası. Bu sefer hedefte Witcher 2 var. Bu RPG efsanesinin yasaklanmasının nedeni ise cinsellik ögelerinin kullanılması.



Battlefield 3



Battlefield 3, İran'da yasaklandı. Bunu da Tahran'ın Amerikan askerleri tarafından kuşatılması sahnesine borçlu.



Mass Effect



Belki de listedeki en ilginç yasaklama. Mass Effect, Singapur'da “lezbiyen ilişkileri” özendirdiği gerekçesi yasaklandı. Oyunun başında, kadın baş karakter seçimi yaparsanız, bu mümkün olabiliyor ancak hiçbir ayrıntı gösterilmiyor ve öpüşme sahnelerinden ileriye gidilmiyor.



Gods of War 2



Gods of War 2 ise Suudi Arabistan'ın sillesini yiyenlerden. Sebep, baş karakterimiz Kratos'un, kadın karakterlerle “fazla yakın” ilişkisi.



Grand Theft Auto 4



Son derece çarpıcı bir neden ve yasaklama ilişkisi daha. Oyun, Tayland'da, bir katilin GTA 4'ten ilham alarak cinayet işlediğini açıklaması üzerine yasaklandı.



Manhunt 2



Bu oyunun yasaklandığı değil, yasaklanmadığı ülke bulmak çok zor. Aşırı şiddet ögeleri ve psikopat bir yönetmenin gerçeklikle-film dünyasını karıştırmasını bu kararın önünü açtı. Oyunun yasaklandığı ülkeler Almanya, İtalya, İngiltere, İrlanda, İskoçya, Avustralya ve Güney Kore. Yapım sadece, Amerika'da satılabildi.



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