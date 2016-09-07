DÜNYADA KONUT FİYATLARI EN ÇOK TÜRKİYE'DE ARTTI
İngiltere merkezli küresel gayrimenkul şirketi Knight Frank'in raporuna göre 2016'nın ikinci yarısında dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke Türkiye oldu.
Küresel gayrimenkul şirketi Knight Frank'in küresel emlak fiyatı artış raporuna göre Türkiye birinci sırada. Ancak Türkiye'deki konut fiyatları artışının yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 19'dan yüzde 14'e düştüğüne dikkat çekiliyor. İşte konut fiyatlarının en çok arttığı ülkeler...
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