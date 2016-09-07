Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti

dünyada konut fiyatları en çok türkiye'de arttı

DÜNYADA KONUT FİYATLARI EN ÇOK TÜRKİYE'DE ARTTI

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul şirketi Knight Frank'in raporuna göre 2016'nın ikinci yarısında dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke Türkiye oldu.

Tarih : 07 Eylül 2016, 12:09
Puan Ver : Dünyada Konut Fiyatları En Çok Türkiye'de Arttı(8/10)9


Küresel gayrimenkul şirketi Knight Frank'in küresel emlak fiyatı artış raporuna göre Türkiye birinci sırada. Ancak Türkiye'deki konut fiyatları artışının yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 19'dan yüzde 14'e düştüğüne dikkat çekiliyor. İşte konut fiyatlarının en çok arttığı ülkeler...








Etiketler: Dünyada  Konut  Fiyatları  En  Çok  Türkiye  De  Arttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER