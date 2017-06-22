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dünyada kaç kişi cep telefonu kullanıyor?

DÜNYADA KAÇ KİŞİ CEP TELEFONU KULLANIYOR?

We Are Social and Hootsuite'un yayınladığı son rapor dünyada kaç milyar kişinin cep telefonu kullandığını gösterdi. Ayrıca sosyal medya kullanıcılarının da sayısı açıklandı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:23
Puan Ver : Dünyada Kaç Kişi Cep Telefonu Kullanıyor?(7/10)9


We Are Social and Hootsuite'un yayınladığı son rapor dünyada kaç milyar kişinin cep telefonu kullandığını gösterdi. Ayrıca sosyal medya kullanıcılarının da sayısı açıklandı.



We Are Social and Hootsuite, dünyadaki cep telefonu ve internet kullanımı ile ilgili son raporunu yayınladı. Rapora göre dünya genelinde 5 milyar kişi cep telefonu kullanıyor. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 67'sine denk geliyor. Üstelik bu 5 milyar kişinin yaklaşık yüzde 80'i akıllı telefon kullanıyor.



Akıllı telefon kullanıcılarının sayısı arttıkça internet ve sosyal medya kullanıcılarının da sayısı artıyor. We Are Social and Hootsuite'un raporuna göre dünya genelinde 3.81 milyar kişi internet kullanıyor. Bu internet kullanıcıları arasında sosyal medya kullananların sayısı ise 2.89 milyar. Akıllı telefonlarından sosyal medya kullananların sayısı ise 2.59 milyar.



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