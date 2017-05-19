

Klâsik Türk Sanatları alanında dünyadaki ilk bienal olan Yeditepe Bienali; 2018 yılının 15 Mart – 15 Mayıs tarihleri arasında, İstanbul'da, 60 gün boyunca çeşitli etkinliklerle gerçekleşecektir.



Bienal ile; ülkemiz ve sahip olduğu kültürel, sosyal, sanatsal değerlerin dünya halkları ile paylaşılması hedeflenmektedir.







“Ehl-i Hiref” temasının işleneceği bienal kapsamında; sergiler, seminerler, paneller, konferanslar, açık oturumlar, film gösterimleri, müzik dinletileri, iç ve dış mekan enstalasyon çalışmaları, atölye çalışmaları, geleneksel sanatların duayenlerini anma programları, tanıtıcı-tamamlayıcı geziler ve ziyaretler düzenlenecektir.







Bienal boyunca gerçekleştirilecek programlar için öncelikle; Tarihi Yarımada Fatih'te bulunan tarihi mekânların kullanılacağının bilgisini veren Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir; “8500 yıllık tarihi geçmişi olan, imparatorlukların başkentliğini yapan bu coğrafyada yine bu kadar önemli bir sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Klasik Türk Sanatlarının dünya genelinde tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağına inandığım ‘Yeditepe Bienali'ni himayeleri altına alarak bize tarifi mümkün olmayan büyük bir onur yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi duygularımla teşekkürü arz ederim.” dedi.







kaynak:milliyet