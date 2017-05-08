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dünyada en çok tercih edilen spor otomobil ford mustang

DÜNYADA EN ÇOK TERCİH EDİLEN SPOR OTOMOBİL FORD MUSTANG

Ford Mustang, araştırma kuruluşu IHS Markit'in global otomotiv tescil verilerine göre dünyanın en çok tercih edilen spor otomobili unvanını elde etti.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 09:55
Puan Ver : Dünyada En Çok Tercih Edilen Spor Otomobil Ford Mustang(7/10)8


Ford Mustang, araştırma kuruluşu IHS Markit'in global otomotiv tescil verilerine göre dünyanın en çok tercih edilen spor otomobili unvanını elde etti.



Ford açıklamasına göre, Mustang, dünyanın önde gelen araştırma kuruluşlarından IHS Markit'in yayınladığı global otomotiv tescil verilerine göre 2016 yılında tüm dünyada 150 binden fazla satarak dünyanın en çok tercih edilen spor otomobili oldu.



Son 50 yıldır ABD'nin en çok satan spor otomobili unvanına sahip olan Ford Mustang, şöhretini dünya şampiyonluğuyla taçlandırdı.



Ford Mustang'in Avrupa'da ve diğer bölgelerde artan popülerliğiyle birlikte tüm dünyadaki satışları 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artış gösterdi, ABD dışındaki pazarlarda da 45 bin adet satışla yüzde 101 arttı. Ford Mustang ayrıca, Fransa, İsveç, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Finlandiya ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa pazarlarında da en çok satan spor otomobil oldu.



 



kaynak:ahaber






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