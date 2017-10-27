6 trilyon dolar servete ulaşan dünya milyarderler kulübünde, PwC ve UBS raporuna göre Asyalıların sayısı ilk kez ABD'yi geçti.

Geçen yıl servetleri azalan dünyanın en zengin kişileri bu yıl Asya'nın liderliğinde yüzde 17 sıçrama kaydederek 6 trilyon dolar varlığa ulaştı. PwC ve UBS tarafından yayımlanan raporda en dikkat çekici ayrıntı ise Çin'deki artışa bağlı olarak Asyalı milyarder sayısının tarihte ilk kez ABD'yi geçmiş olması. Rapora göre milyarderler kulübüne katılan her 4 kişiden 3'ü Çin ya da Hindistan'dan.

ABD, 25 YENİ MİLYARDER EKLEDİ

ABD toplam 563 milyarder arasına 25 yeni milyarder ekleyebilirken, Asya için bu sayısı 637 kişide 117 milyarder oldu. Öte yandan, toplam servetler baz alındığında, ABD milyarderleri 2.8 trilyon dolarlık varlıklarıyla yine de zirvede.

ÇİN UÇARKEN AVRUPA DURAĞAN

Swiss Bank tarafından 1.550 milyarderin verileri analiz edildiğinde, Asya'nın her iki günde ortalama bir milyarder yaratan büyümesini sürdürdüğü takdirde 4 yıl içerisinde ABD'yi her yönden geçeceğini vurgulandı.

Çin'de artan gayrımenkul fiyatları, altyapı harcamaları, orta sınıfın büyümesi, yüksek emtia fiyatları ve jeopolitik istikrar refahı arttıran unsurlar arasında gösterildi.

UBS'in Avrupa üzerindeki değerlendirmesi ise AB'nin katı düzenlemeleri ve bölgedeki muhafazakâr iş kültürü nedeniyle girişimciler tarafından iş yapmak için zor bir yer olarak görülmesi oldu. Ölümlerle birlikte Avrupa'daki milyarder sayısı değişmeyerek 342 kişide kaldı.

SANAT VE SPOR STATÜ SEMBOLLERİ

Sosyal sorumluluk projeleri ve hayır işleriyle de öne çıkmaya gayret eden milyarderler kulübü statü sembolü olarak sanat ve sporu görüyor.

2016 yılında dünyanın en büyük 200 sanat koleksiyonerinin dörtte üçü milyarderken, 1995 yılında ise bu rakam 28'di.

Yılın en pahalı sanat eseri alımını ise Japon milyarder Yusaku Maezwa, ünlü ressam Jean - Michel Basquiat'nın tablosuna 110.5 milyon dolar ödeyerek yaptı.

Spor dünyasında 140 büyük spor kulübün 109'unun sahibinin milyarder olması dikkati çekiyor. Kulüp sahiplerinin ortalama serveti araştırmaya göre 5 milyar dolar, yaş ortalamaları ise 68. (HABERTÜRK)

Kaynak: haberinburada