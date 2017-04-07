Depresyonda olan kişi sayısı dünya genelinde 322 milyon, Türkiye'de ise 3 milyonun üzerinde...



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), depresyonda olan kişi sayısının dünya genelinde 322 milyon, Türkiye'de ise 3 milyonun üzerinde olduğunu açıkladı.



Dünya Sağlık Örgütünün bu yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ana teması olan "depresyon" konusunda yayımladığı rapora göre, dünyada 322 milyon kişi depresyonda. Son 10 yılda yüzde 18 artan bu sayı, dünya nüfusunun yüzde 4,4'üne tekabül ediyor.







kaynak:sabah