

BM'den açıklanan konuya ilişkin raporda, doğduğu ülkeden başka bir devlette yaşayanların uluslararası göçmen olarak kabul edildiği belirtilerek, 20 milyonluk mülteci nüfusuyla birlikte bu sayının 244 milyon olduğu bildirildi.



Uluslararası göçmen nüfusunun 2000 yılına göre yüzde 41 arttığı kaydedilen raporda, bu artışın aynı dönemdeki dünya nüfus artışından daha fazla olduğu vurgulandı.



Raporda görüşlerine yer verilen BM Ekonomik ve Sosyal İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Wu Hongbo, iyi yönetilen göç hareketlerinin hem göç veren hem de göç alan ülkelere katkı sağlayacağına işaret ederek, göçmenlerin toplumlar ve ekonomilerin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ifade etti.