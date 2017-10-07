Sezon başında Manchester United'dan Everton'a transfer olan Wayne Rooney, geçtiğimiz haftalarda arabasını alkollü kullanırken yakalanmıştı.

Hakkında kamu davası açılan ve suçunu itiraf eden Wayne Rooney, 2 yıl araç kullanmama ve 100 saatlik kamu hizmeti cezası almıştı.

DAHA ÖNCE TEVEZ'İN ÇALIŞTIĞI PARKTA ÇALIŞIYOR

Rooney, 100 saatlik kamu hizmeti çerçevesinde çalışırken görüntülendi.

Şimdiden 2 günü, 12 saatlik çalışma süresini geride bırakan Wayne Rooney, 4 yıl önce benzer bir ceza nedeniyle Carlos Tevez'in de çalıştığı parkta görev yapıyor.

Kaynak: haberinburada