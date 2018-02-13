Dünyaca Ünlü Sosyal Paylaşım Platformu Çöktü!
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Dünyaca ünlü sosyal paylaşım platformu çöktü!

DÜNYACA ÜNLÜ SOSYAL PAYLAŞIM PLATFORMU ÇÖKTÜ!

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım platformu Twitter çöktü. Siteye saat 23.00 itibariyle erişim sağlanamadı.

Tarih : 13 Şubat 2018, 02:00
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Dünyaca ünlü sosyal paylaşım platformu Twitter çöktü. Siteye saat 23.00 itibariyle erişim sağlanamadı. Sorun yaklaşık 15 dakika sonra giderildi.

ŞİKAYETLER ARTIYOR

Sosyal medya devi Twitter'a dünya genelinde erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcalar ne telefondan ve bilgisayarlardan Twitter'a ulaşabiliyor. Yaşanan sorunların ardından şikayetlerin artıyor. Ayrıca sorun nedeniyle 'Tweetdeck' gibi Twitter üzerinden hizmet veren 3'üncü parti uygulamalar da kullanıcılarına sorunsuz hizmet veremediği belirtiliyor.

TWİTTER'DA İŞLEM YAPILAMIYOR

Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin güncellemeden kaynaklandığı düşünülüyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda kullanıcılar Twitter'a ara ara olsa da erişseler bile tweet atma, mesaj gönderme, fotoğraf yükleme veya arama yapma gibi fonksiyonları kullanamadığını bildiriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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