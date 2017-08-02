Ünlü şarkıcı Mariah Carey, önceki akşam Hollywood'da bir spor etkinliğinin konuğu olarak sahneye çıktı. Parıltılı iddialı kıyafetleriyle dikkat çeken Carey'nin son dönemde aldığı fazla kilolar da sahne gösterisi sırasında başına dert oldu.

DANSÇILARIN ZOR ANLARI YÜZ İFADELERİNE YANSIDI

İki çocuk annesi Mariah Carey, California'da düzenlenen Hollywood Kupası finaline konuk oldu. Etkinlik kapsamında bir konser veren Carey sevilen şarkılarını seslendirdi. Bir ara şov gereği dansçıları tarafından omuzlara alınan Carey, o sırada zor anlar yaşadı. Mariah Carey'i taşımakla görevli olan dansçıların zorlandıkların da yüz ifadelerine yansıdı. Konserin bir başka bölümünde de dört erkek dansçı ünlü şarkıcıyı başlarının üzerine kaldırarak taşıdı.

Kaynak: haberinburada