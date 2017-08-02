DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI MARİAH CAREY'NİN KİLOLARI, DANSÇILARINI TERLETTİ
Dünya ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin kiloları aldı başını gitti. Carey, sahne şovu yaparken kilolarıyla dansçılarını fena zorladı.
Ünlü şarkıcı Mariah Carey, önceki akşam Hollywood'da bir spor etkinliğinin konuğu olarak sahneye çıktı. Parıltılı iddialı kıyafetleriyle dikkat çeken Carey'nin son dönemde aldığı fazla kilolar da sahne gösterisi sırasında başına dert oldu.
DANSÇILARIN ZOR ANLARI YÜZ İFADELERİNE YANSIDI
İki çocuk annesi Mariah Carey, California'da düzenlenen Hollywood Kupası finaline konuk oldu. Etkinlik kapsamında bir konser veren Carey sevilen şarkılarını seslendirdi. Bir ara şov gereği dansçıları tarafından omuzlara alınan Carey, o sırada zor anlar yaşadı. Mariah Carey'i taşımakla görevli olan dansçıların zorlandıkların da yüz ifadelerine yansıdı. Konserin bir başka bölümünde de dört erkek dansçı ünlü şarkıcıyı başlarının üzerine kaldırarak taşıdı.
Kaynak: haberinburada
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