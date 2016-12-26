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dünyaca ünlü şarkıcı george michael hayatını kaybetti!

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI GEORGE MİCHAEL HAYATINI KAYBETTİ!

İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen George Michael 53 yaşında yaşamını yitirdi

Tarih : 26 Aralık 2016, 10:11
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Şarkıcı George Michael Hayatını Kaybetti!(8/10)7


İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen George Michael, Oxfordshire'ın Goring kasabasındaki evinde hayatını kaybetti.



Thames Valley bölgesindeki İngiliz polisince, sanatçının ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmazken, sadece "şüpheli bir duruma rastlanmadığı" bilgisine yer verildi.



George Michael'in evine, ambulansın dün 13.42'de ulaştığı da bildirildi.



Asıl adı "Georgios Kyriacos Panayiotou" olan George Michael, İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde 1963 yılında dünyaya geldi.



1980'li yıllarda "Wham" grubunun solisti olarak seslendirdiği birçok şarkı liste başı olan George Michael'in albümleri 100 milyonun üzerinde sattı.



 



kaynak:ahaber








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