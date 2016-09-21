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dünyaca ünlü pop yıldızı haymanalı çıktı

DÜNYACA ÜNLÜ POP YILDIZI HAYMANALI ÇIKTI

Danimarka'da 125 hafta boyunca müzik listelerinde ilk 40'ta kalmayı başaran R&B ve pop müziği sanatçısı Burhan G.'nin Ankara'nın Haymana ilçesinden olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 21 Eylül 2016, 12:56
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Pop Yıldızı Haymanalı Çıktı(0/10)


Danimarka'da 125 hafta boyunca müzik listelerinde ilk 40'ta kalmayı başaran R&B ve pop müziği sanatçısı Burhan G.'nin Ankara'nın Haymana ilçesinden olduğu ortaya çıktı.








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