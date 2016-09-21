DÜNYACA ÜNLÜ POP YILDIZI HAYMANALI ÇIKTI
Danimarka'da 125 hafta boyunca müzik listelerinde ilk 40'ta kalmayı başaran R&B ve pop müziği sanatçısı Burhan G.'nin Ankara'nın Haymana ilçesinden olduğu ortaya çıktı.
Danimarka'da 125 hafta boyunca müzik listelerinde ilk 40'ta kalmayı başaran R&B ve pop müziği sanatçısı Burhan G.'nin Ankara'nın Haymana ilçesinden olduğu ortaya çıktı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar