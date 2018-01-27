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Dünyaca Ünlü Oyuncak Şirketi Toys 'r' Us, 182 Mağazasını Kapatıyor
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Dünyaca Ünlü Oyuncak Şirketi Toys 'R' Us, 182 Mağazasını Kapatıyor

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCAK ŞİRKETİ TOYS 'R' US, 182 MAĞAZASINI KAPATIYOR

Eylül ayında iflas başvurusunda bulunan ABD merkezli dünyaca ünlü oyuncak devi Toys 'R' Us, 182 mağazasını kapatma kararı aldı.

Tarih : 27 Ocak 2018, 10:10
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Oyuncak Şirketi Toys 'r' Us, 182 Mağazasını Kapatıyor(10/10)6

ABD merkezli dünyaca ünlü oyuncak devi Toys "R" Us, geçtiğimiz eylül ayında iflas başvurusunda bulunmasının ardından tüm mağazalarını açık tutmuş hatta personel alımında dahi bulunmuştu.

182 MAĞAZA KAPATILACAK

İşlerin beklendiği gibi gitmemesi nedeniyle Toys "R" US, performans standartlarını yakalayamadığı mağazaları kapatma yoluna gidecek. Uluslararası basında çıkan haberlere göre ilk etapta 182 mağaza kapatılacak.

Söz konusu rakam firmanın ABD içerisindeki toplam mağaza sayısının beşte birine dek. Bloomberg ise bu sayısının 200 olabileceğini iddia etti.

OYUNCAK DEVİ İFLAS ETTİ

New York Times'da çıkan haberde 182 mağazanın kapanması durumunda 4500 personelin etkileneceği belirtiliyor. Bir şirket yetkilisi olabildiğince çalışanın diğer mağazalarda yeniden istihdam edilmesine çalışıldığını belirtse de sayı vermedi ancak ciddi sayıda personelle ilişiğin kesilmesi bekleniyor.

İflası takip eden çok sayıda avukat ve alacaklı ise şirketin maliyetleri kesmek için er ya da geç bu adımların kaçınılmaz olacağında hemfikir. Şirket, satışların yoğun olması beklenen tatil döneminde, başta noel ve yılbaşı olmak üzere personelini arttırsa da diğer perakendecilere nazaran satışların hayalkırıklığı olduğu gelen haberler arasında.

17 YÖNETİCİYE 32 MİLYON DOLAR

Toys "R" Us yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir borç sarmalıyla uğraşırken dikkat çeken bir diğer unsur da iflas sürecindeki bankacı, avukat ve danışman ordusunda ödenen devasa rakamlar. İflas mahkemesine açıklamada bulunan şirketin avukatları saatlik çalışma için 1.745 dolar aldıklarını açıklamıştı.

Federal mahkemede davayı takip eden yetkili vasiler de 17 üst düzey yöneticiye 32 milyon dolar ödenmesini teklif etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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