ABD merkezli online perakende devi Amazon, Türkiye'de kuracağı şirket için hazırlıkları tamamladı. Kadro kurma çalışmalarına da başlayan şirketin merkezi Beşiktaş'ta olacak.

ABD merkezli online perakende devi Amazon'un Türkiye pazarına girmek için görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti. Küresel ticaret sitesi Türkiye'de şirketini kurduğu ve kadro çalışmalarına başladığı ortaya çıktı.

ŞİRKETİN MERKEZİ BEŞİKTAŞ'TA

Para Dergisi'nin haberine göre dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon.com Türkiye'ye giriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde somut adımını atan Amazon Türkiye'de resmen bir şirket kurdu. Amazon Turkey Services Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi unvanlı şirketin merkezi Beşiktaş görünüyor. Şirketin hakim ortağı ise Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sari. Yani Amazon Turkey, Avrupa'ya bağlı olarak hizmet verecek.

KADRO KURMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Şirketin gündeminde Türkiye'de satın alma da bulunuyor. Bu olmaz ise sıfırdan yapılanma gerçekleştirilecek. Amazon Türkiye, kadrolaşma çalışmaları da başlatılmış durumda.

Kaynak: haberinburada