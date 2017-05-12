Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

dünyaca ünlü marka türkiye'de

DÜNYACA ÜNLÜ MARKA TÜRKİYE'DE

Ünlü İtalyan spor giyim markası Macron, 2017 yılı itibarıyla Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başladı. Firma, dünya genelin bin 300 takım mağazası ve 114 Macron Store ile hizmet veriyor

Tarih : 12 Mayıs 2017, 11:36
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Marka Türkiye'de(9/10)7


Ünlü İtalyan spor giyim markası Macron, 2017 yılı itibarıyla Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başladı.



1971 yılında kurulan İtalyan spor giyim markası Macron, 2017 yılı itibarıyla Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başladı. Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, koşu ve beyzbol branşlarında spor giyim ve antreman malzemeleri üretimi yapan marka, Türkiye'de futbol başta olmak üzere diğer spor branşlarındaki takımlara hizmet verecek.



2017 yılı itibariyle özellikle takım sporlarında futbol başta olmak üzere çalışmalarına başlayan Macron, süper lig takımlarının yanı sıra alt liglerdeki takımlarla görüşmelere başladığı kaydedilirken Macron'un Türkiye'deki hedefleri arasında 2017 yılında süper lig ve alt liglerden birçok takımı giydirmek ve 2017 sonrası Türkiye'de mağazalar açmak yer aldığı öğrenildi.



Macron markasının Türkiye'deki haklarına sahip olan Bilce Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bayram Bilce, "Dünyaca ünlü bir markayı Türkiye pazarına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Macron dünyanın önde gelen spor markalarından biri konumunda. Türkiye'de de bu stratejiyle Macron'u ilk akla gelen spor markalarında biri yapma hedefiyle yola çıktık. Bu doğrultuda üst düzey takımlar başta olmak üzere alt liglerden de mümkün olduğunca çok takımla görüşüp anlaşmak istiyoruz. Hedefimiz, Türkiye'deki takımları Macron kültürü ve kalitesiyle tanıştırmak" dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dünyaca  Ünlü  Marka  Türkiye  De    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER