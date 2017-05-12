Ünlü İtalyan spor giyim markası Macron, 2017 yılı itibarıyla Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başladı. Firma, dünya genelin bin 300 takım mağazası ve 114 Macron Store ile hizmet veriyor



Ünlü İtalyan spor giyim markası Macron, 2017 yılı itibarıyla Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başladı.



1971 yılında kurulan İtalyan spor giyim markası Macron, 2017 yılı itibarıyla Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başladı. Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, koşu ve beyzbol branşlarında spor giyim ve antreman malzemeleri üretimi yapan marka, Türkiye'de futbol başta olmak üzere diğer spor branşlarındaki takımlara hizmet verecek.



2017 yılı itibariyle özellikle takım sporlarında futbol başta olmak üzere çalışmalarına başlayan Macron, süper lig takımlarının yanı sıra alt liglerdeki takımlarla görüşmelere başladığı kaydedilirken Macron'un Türkiye'deki hedefleri arasında 2017 yılında süper lig ve alt liglerden birçok takımı giydirmek ve 2017 sonrası Türkiye'de mağazalar açmak yer aldığı öğrenildi.



Macron markasının Türkiye'deki haklarına sahip olan Bilce Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bayram Bilce, "Dünyaca ünlü bir markayı Türkiye pazarına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Macron dünyanın önde gelen spor markalarından biri konumunda. Türkiye'de de bu stratejiyle Macron'u ilk akla gelen spor markalarında biri yapma hedefiyle yola çıktık. Bu doğrultuda üst düzey takımlar başta olmak üzere alt liglerden de mümkün olduğunca çok takımla görüşüp anlaşmak istiyoruz. Hedefimiz, Türkiye'deki takımları Macron kültürü ve kalitesiyle tanıştırmak" dedi.







kaynak:habertürk