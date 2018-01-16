Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yeni Konyaaltı Sahil Projesindeki çalışmalar, yaz sezonuna yetiştirilmek için hafta sonu dahil olmak üzere ara verilmeksizin devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından Beach Park içerisinde yer alan binaların tamamının yıkımı gerçekleştirildi. Beach Park içinde 2 bin 480 metre yağmur suyu, bin 750 metre kanalizasyon ve 6 bin 670 metre içme suyu olmak üzere toplamda 10 bin 900 metre altyapı çalışmaları tamamlanırken, 750 metre uzunluğunda tesisat galerisi imalatında sona gelindi. Ayrıca alandaki büfe, spor ve ticaret alanlarının temelleri atıldı.

HAFTA SONU DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çalışmalar öncesinde Akdeniz Bulvarı araç trafiğine kapatılırken, kente giriş ve çıkışlar Atatürk Bulvarı ile diğer ara sokaklardan sağlanıyor. Yaz ayına yetiştirilmesi planlanan projede, ekipler inşaat alanında hafta sonu da dahil olmak üzere ara vermeksizin çalışıyor. Alt yapı çalışmalarının da başladığı projenin detayları ise, yeni sahilin ününü daha yukarı taşıyacağa benziyor.

MEVCUT AĞAÇLAR KORUNUYOR, İHTİYAÇ BÖLGELERE DE TAKVİYELER YAPILIYOR

Proje ile Beach Park'ın arka tarafındaki koruluk tamamen korunup, içerisinde yürüyüş yolları ve bisiklet yolları yapılarak Antalyalılar tarafından daha çok kullanılması sağlanacak. Koruluk içindeki amfi tiyatro da aynı şekilde korunarak, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. Sahil Projesi ile mevcut yeşil alan daha da artırılıyor. Büyük çevre hassasiyeti gösterilen projede yürüyüş yollarında bulunan geniş gövdeli büyük çam ağaçları, palmiye ve tesbih ağaçları yerinde korunuyor, ihtiyaç duyulan bölgelere ise yeni ağaçlar ekiliyor.

YENİ YEŞİLLENDİRME İMAJI

Bazı ağaçlar ise aynı Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'nde olduğu gibi, yeniden proje içinde kullanılmak üzere sökülüyor. Ağaçlar, yeni yerlerine taşınıncaya kadar, Kepez-Santral proje alanında oluşturulan 5 bin metrekarelik alanda, özenle korunup, bakımları yapılacak, ardından Konyaaltı Sahili Projesi'nde tekrar yaşam bulacak. Proje alanındaki zakkum türü bitkiler ise devam etmekte olan projelerde orta refüjler ve parklara dikiliyor.

PROJEDEN BAZI DETAYLAR

Halkın öncelikli kullanımını sağlamayı amaçlayan Konyaaltı Sahil Projesi'nde, sosyal ve kültürel alanlar, gezi alanları, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, aktivite alanları, rekreasyon alanları, yeme-içme ve alışveriş alanları bulunuyor. Projede ayrıca engelli vatandaşların sahile ulaşımı da mümkün kılınıyor. Müze meydanından başlayıp Boğaçay'a kadar uzanan proje alanında engelli bireylerin rahatlıkla hareket edip, denize girebilecekleri alanlar bulunuyor.

"PIRLANTA GERDANLIK KAZANDIRIYORUZ"

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çevreci bir proje gerçekleştirdiklerini kaydetti. Daha önce sahil bandındaki Akdeniz Bulvarı üzerinde yaşanan trafik kazalarına dikkat çeken Türel, "Geçmişte Konyaaltı Sahili'nden tır, kamyon gibi araçlar geçmekteydi ve fevkalade üzücü, hatta can kaybına vesile olan trafik kazaları yaşanıyordu. Artık kontrollü bir trafik ve adeta rekreasyon peyzaj projesiyle, bir çevreci, bir yeşil proje Konyaaltı'na geliyor. 5 bin 500 yeni ağaç dikiyoruz ve kapalı alanları yüzde 50 civarında azaltıyoruz. 30 bin metrekare yeni yeşil alan yapıyoruz Bizim tabirimizle Konyaaltı sahilimize pırlanta gerdanlık kazandırıyoruz" dedi.

"YÜZDE 90'I HALKA AÇIK OLACAK"

Projeyle birlikte Konyaaltı sahiline değer katılacağını vurgulayan Türel, şunları söyledi: "Yaklaşık yüzde 90'lık bölümü tamamen halka açık, kalan yüzde 10'luk bölümü de halka açık ancak bu bölümdeki sahil bandındaki işletmelerde, ücretini ödemek kaydıyla arzu edilen şezlong, şemsiye kiralama, meşrubat, çay kahve gibi hizmetleri alma şansına sahip olacak. İnşallah Haziran ayına kadar halkın yaşam alanı, çekim merkezi olacak bir proje hayata geçirilecek"

Kaynak: haberinburada