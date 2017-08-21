DÜNYACA ÜNLÜ KOMEDYEN, HAYATINI KAYBETTİ!
Kas zafiyeti ile mücadele eden komedi efsanesi Jerry Lewis, 91 yaşında Las Vegas'taki evinde hayatını kaybetti.
Amerikalı aktör, komedyen, şarkıcı, film yapımcısı, film yönetmeni ve senarist Jerry Lewis, 91 yaşında Las Vegas'taki evinde hayatını kaybetti.
JERRY LEWİS KİMDİR?
Komedyen, şarkıcı, film yapımcısı, film yönetmeni, senarist olan Amerikalı aktör Jerry Lewis 16 Mart 1926'da doğdu. Lewis, film, televizyon, sahne ve radyoda yaptığı espirilerle tanınıyordu.Dean Martin ve Jerry Lewis, popüler komedi ikilisi olarak ortak oldular. Lewis, bu başarının ardından sinema filmlerinde, gece kulüplerinde, televizyon programlarında, konserlerde, albüm kayıtlarında ve müzikallerde solo yıldızı oldu.
BİRÇOK ÖDÜL ALDI
Lewis, Amerikan Komedi Ödülleri, Los Angeles Film Eleştirmenleri Derneği, Venedik Film Festivali, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden aldığı ömür boyu başarılarından dolayı birçok ödül aldı ve Hollywood'un ünlü Walk of Fame'sinde iki yıldızla onurlandırıldı.
OYNADIĞI FİLMLERDEN BAZILARI
1963 - Aşk Hocası
1961 - Kızların Sevgilisi
1960 - Garsonun Marifetleri
1958 - Dört Bebekli Gelin
1950 - İki Kafadar Orduda
Kaynak: haberinburada
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