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Dünyaca ünlü komedyen, hayatını kaybetti!

DÜNYACA ÜNLÜ KOMEDYEN, HAYATINI KAYBETTİ!

Kas zafiyeti ile mücadele eden komedi efsanesi Jerry Lewis, 91 yaşında Las Vegas'taki evinde hayatını kaybetti.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 01:40
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Komedyen, Hayatını Kaybetti!(6/10)2

Amerikalı aktör, komedyen, şarkıcı, film yapımcısı, film yönetmeni ve senarist Jerry Lewis, 91 yaşında Las Vegas'taki evinde hayatını kaybetti.

JERRY LEWİS KİMDİR?

Komedyen, şarkıcı, film yapımcısı, film yönetmeni, senarist olan Amerikalı aktör Jerry Lewis 16 Mart 1926'da doğdu. Lewis, film, televizyon, sahne ve radyoda yaptığı espirilerle tanınıyordu.Dean Martin ve Jerry Lewis, popüler komedi ikilisi olarak ortak oldular. Lewis, bu başarının ardından sinema filmlerinde, gece kulüplerinde, televizyon programlarında, konserlerde, albüm kayıtlarında ve müzikallerde solo yıldızı oldu.

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

Lewis, Amerikan Komedi Ödülleri, Los Angeles Film Eleştirmenleri Derneği, Venedik Film Festivali, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden aldığı ömür boyu başarılarından dolayı birçok ödül aldı ve Hollywood'un ünlü Walk of Fame'sinde iki yıldızla onurlandırıldı.

OYNADIĞI FİLMLERDEN BAZILARI

1963 - Aşk Hocası

1961 - Kızların Sevgilisi

1960 - Garsonun Marifetleri

1958 - Dört Bebekli Gelin

1950 - İki Kafadar Orduda

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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