Amerika Major Futbol Lig'inde iki grubun da sonuncusu durumunda bulunan Colorado Rapids ile D.C. United karşı karşıya geldi.

TİM HOWARD ÇUVALLADI

Maçın 27 daikkasında Colorado Rapids forması giyen 25 yaşındaki Amerikalı stoper Jared Watts, topu dünyaca ünlü kaleci Tim Howard'a yollamak istedi. Pasın şiddetini ayarlayamayan Watts, Tim Howard'ın müdahale edememesiyle birlikte topu kendi ağlarına yolladı. Hem Watts'ın hem de kaleci Tim Howard'ın hatasıyla sonuçlanan gol sosyal medyada oldukça konuşuldu.

13 YIL İNGİLTERE'DE OYNADI

3 yıl Manchester United'da ve 10 yıl Everton'da oynayan 38 yaşındaki Tim Howard, kariyeri boyunca çıktığı 539 maçta 593 gol yedi.

Kaynak: haberinburada