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Dünyaca Ünlü Kaleci Tim Howard, Yediği Golle Sosyal Medyaya Düştü

DÜNYACA ÜNLÜ KALECİ TİM HOWARD, YEDİĞİ GOLLE SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Amerika'da Colorado Rapids forması giyen dünyaca ünlü kaleci Tim Howard, ligde oynanan D.C. United maçında topu ayağının altından kaçırarak yediği golle sosyal medyada dalga konusu oldu.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Kaleci Tim Howard, Yediği Golle Sosyal Medyaya Düştü(5/10)1

Amerika Major Futbol Lig'inde iki grubun da sonuncusu durumunda bulunan Colorado Rapids ile D.C. United karşı karşıya geldi.

TİM HOWARD ÇUVALLADI

Maçın 27 daikkasında Colorado Rapids forması giyen 25 yaşındaki Amerikalı stoper Jared Watts, topu dünyaca ünlü kaleci Tim Howard'a yollamak istedi. Pasın şiddetini ayarlayamayan Watts, Tim Howard'ın müdahale edememesiyle birlikte topu kendi ağlarına yolladı. Hem Watts'ın hem de kaleci Tim Howard'ın hatasıyla sonuçlanan gol sosyal medyada oldukça konuşuldu.

13 YIL İNGİLTERE'DE OYNADI

3 yıl Manchester United'da ve 10 yıl Everton'da oynayan 38 yaşındaki Tim Howard, kariyeri boyunca çıktığı 539 maçta 593 gol yedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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