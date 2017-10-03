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Dünyaca Ünlü Kadın Şarkıcıların Efektsiz Sesleri, Kulak Tırmalıyor

DÜNYACA ÜNLÜ KADIN ŞARKICILARIN EFEKTSİZ SESLERİ, KULAK TIRMALIYOR

Efektsiz sesleri çok kötü olan dünyaca ünlü 5 kadın şarkıcı, herkesi şaşırttı.

Tarih : 03 Ekim 2017, 17:40
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Kadın Şarkıcıların Efektsiz Sesleri, Kulak Tırmalıyor(8/10)4

Oldukça ünlü 5 kadın şarkıcının efektsiz sesi kulakları tırmalıyor.

GERÇEK SESLERİ ASLINDA ÇOK KÖTÜ

Dünyaca ünlü kadın şarkıcıların efektsiz seslerini duyanlar tanıyamıyor. Nicki Minaj, Katty Perry, Britney Spears, Lana Del Rey ve Selena Gomez gibi ünlü isimlerin efektsiz sesleri kulakları tırmaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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