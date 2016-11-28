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DÜNYACA ÜNLÜ HOLLYWOOD OYUNCUSU MORGAN FREMAN EZAN OKUDU


DÜNYACA ÜNLÜ HOLLYWOOD OYUNCUSU MORGAN FREMAN EZAN OKUDU
Tarih : 28 Kasım 2016, 17:11
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Hollywood Oyuncusu Morgan Freman Ezan Okudu(5/10)6


Dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Morgan Freeman, National Geographic için çektiği 'Tanrının Öyküsü' isimli belgeselin çekimlerinde bir İmam ile röportaj yaparken ezan sesinin dünyadaki en güzel seslerden biri olduğunu söyledi.



Ayrıca Freeman röportaj sırasında ezan da okudu.



'EVET BİRAZ DAHA ÇALIŞMAM GEREK'



Röportajda, Ezan'ın girişindeki 'Allahu Ekber' kısmını okuyan Freeman'a, sunucu ve çevirmenin biraz daha çalışması gerektiğini söylemesinin ardından Freeman gülerek karşılık verdi ve ezan okuma konusunda biraz daha çalışması gerektiğini kabul etti.



FREEMAN İSLAMI MI SEÇTİ?



Hollywood'un ünlü isimlerinden Morgan Freeman'ın tespihle çektirdiği fotoğraflar İslam'ı seçtiği yönünde yorumları da beraberinde getirdi.



ABD'nin en ünlü aktörlerinden Morgan Freeman bir süredir İslam'ı seçtiği iddiaları ile medyanın gündeminde.



Huzuru İslam'da bulduğunu söyleyen aktörün namaz öncesi fotoğrafları da Maajid Nawaz'ın twitter hesabından yayınlandı



 



kaynak:mynet








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