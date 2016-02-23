

1980`li yıllarda patlak veren İrangate skandalının ortaya çıkmasında büyük payı olan Amerikalı ünlü araştırmacı gazeteci Robert Parry, Türk-Rus gerginliğiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.







Parry, Moskova`nın Cumhurbaşkanı Erdoğan`ı “taktik nükleer silah kullanmakla” tehdit ettiğini ileri sürdü.







ABD yönetim kademesinden bazı kişilerin İran`a silah satması ve buradan elde gelirlerin yasa dışı bir şekilde Nikaragua`da solcu gerillalara karşı mücadele eden antikomünist Kontraları desteklemek için kullanıldığının ortaya çıkmasıyla “Irangate” skandalı patlak vermişti.







Bu sırada Associated Press ajansının Orta Amerika muhabiri olan ünlü araştırmacı gazeteci Robert Parry'nin skandalın aydınlatılmasında büyük payı olmuştu.











Parry, 1995 yılından beri Yazı İşleri Müdürlüğü`nü yaptığı Consortiumnews.com adlı haber sitesinde, Türk ve Suudi askerlerinin Suriye`ye kara harekatı düzenleyeceği yolundaki haberleri kastederek, “Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin`e yakın bir kaynak bana, Rusların Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ı, herhangi bir Türk-Suudi saldırısı durumunda gerektiği takdirde Moskova`nın taktik nükleer silah kullanmaya hazır olduğu yolunda uyardığını söyledi” diye yazdı.







Perry, Türkiye`nin NATO üyesi olması dolayısıyla böyle bir çatışmanın süratle topyekün bir nükleer savaşa dönüşebileceğini ileri sürdü.







Associated Press (AP) dışında yıllarca Newsweek dergisinin muhabirliğini de yapan ve CIA`nin Nikaragua`da yürüttüğü psikolojik savaşı belgeleriyle kitap haline getiren Perry, 18 Şubat`ta Consortiumnews.com`da yayımlanan “El Kaide uğruna nükleer savaş riskine mi giriyoruz?” başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:







“Başkan Barack Obama Salı günü gazetecilerden soru alırken sorulması gereken ama sorulmayan soru, Türkiye ve Suudi Arabistan`ın Suriye`yi işgal etmesini engelleyip engellemediği idi. Çünkü kirli Suriye savaşının bir Üçüncü Dünya Savaşı`na ve muhtemelen de nükleer bir hesaplaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği konusu bu soru etrafında dönmekteydi.







(Suriye sınırına yığdığı yüz binlerce askerle) Türkiye ve (ileri teknolojili hava kuvvetiyle) Suudi Arabistan dediklerini yapar ve aralarında El Kaide uzantısı Nusra Cephesi`nin de bulunduğu muhalif yandaşlarını Rusya destekli güçlü Suriye hükümeti saldırısından korumak için askeri müdahalede bulunursa, o zaman Rusya da Suriye`deki 20 bin civarındaki askeri personelini korumak için bir karar vermek zorunda kalacaktır.