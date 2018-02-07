Manchester United'ın Arsenal'den transfer ettiği Şilili futbolcu Alexis Sanchez vergi kaçırma suçundan 16 ay hapis cezası aldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona'da oynadığı dönemde Şilili futbolcunun vergi kaçırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda İspanyol vergi otoriteleri ve mahkemeyle anlaşmaya vardı.

Buna göre Alexis Sanchez'e ertelemeli 16 ay hapis cezasının yanı sıra 1 milyon euro para cezası verildi. Alexis Sanchez iki yol boyunca suç işlemezse hapis yatmayacak.

3 YIL BOYUNCA VERGİ KAÇIRMIŞ

Soruşturulan 2012-2013 yılları arasındaki dönemde kaçırılan verginin de faiziyle birlikte Alexis Sanchez tarafından İspanya'ya ödendiği bildirildi.

Sanchez'in belirtilen dönemde imaj haklarından elde ettiği geliri İspanyol vergi otoritelerinden saklayarak vergi kaçırdığı belirtilmişti.

Kaynak: haberinburada