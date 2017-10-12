DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCU WEAH, ÜLKESİ LİBERYA'DA CUMHURBAŞKANI OLDU
Milan'ın ve dünya futbolunun efsane isimlerinden, unutulmaz golcü George Weah, ülkesi Liberya'da seçimleri kazandı ve cumhurbaşkanı oldu.
1995'te FIFA tarafından Dünyanın En İyi Futbolcusu seçilen ve aynı zamanda Altın Top ödülünü de kazanan ve bunları başaran ilk Afrikalı futbolcu olan Weah, ülkesinde çok sevilen bir figür olarak biliniyordu.
478 MAÇTA 193 GOLÜ VAR
Liberya'nın tüm dünyada yıllarca adeta elçiliğini yapan ve ülkesini tanıtan 51 yaşındaki George Weah'ın 478 maçta 193 golü bulunuyor. Weah'ın ayrıca Milan'la 1995-1996 ve 1997-1998 sezonlarında iki Serie A şampiyonluğu bulunuyor.
DAHA ÖNCE BAŞBAKAN ADAYI OLMUŞTU
Weah daha önce ülkesinde Demokratik Değişim Kongresi'nin başbakan adayı olmuş, seçimi 2. sırada tamamlamıştı.
(Haber 7)
Kaynak: haberinburada
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