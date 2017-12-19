Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, son hareketiyle büyük tepki çekti. Barcelona ve Manchester United'ın transfer listesindeki Griezmann, katıldığı 80'ler partisinde kendisini siyaha boyadı ve basketbolun şov takımı olan Harlem'in oyuncularından biri oldu!

PİŞMAN OLDU: ÖZÜR DİLERİM

Kadrosunda birçok siyahi oyuncu olan Fransa Milli Takımı'nda forma giyen 26 yaşındaki forvetin bu hareketi, sosyal medyada ırkçılık olarak nitelendirildi.

Griezmann ise yanlış anlaşıldığını belirterek, "Eğer birilerini kırdıysam, özür dilerim" dedi.

Kaynak: haberinburada