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Dünyaca Ünlü Beach Club'ın İşletmecisi Ali Özdemir, 4 Gündür Kayıp

DÜNYACA ÜNLÜ BEACH CLUB'IN İŞLETMECİSİ ALİ ÖZDEMİR, 4 GÜNDÜR KAYIP

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki dünyaca ünlü Gumsal Beach Club'ın işletmecisi iş adamı Ali Özdemir'in 4 gündür kayıp olduğu ortaya çıktı. Polis ve jandarma her yerde arıyor.

Tarih : 10 Ocak 2018, 11:10
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Beach Club'ın İşletmecisi Ali Özdemir, 4 Gündür Kayıp(5/10)1

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca pastane zincirinin sahibi olan 45 yaşındaki bir çocuk babası Ali Özdemir'in 4 gün önce kaybolduğu ve kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı.

ARACI PARK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Özdemir'den geçen Cumartesi günü öğlen saatlerinden itibaren haber alınamadığı ve jandarma ile emniyet güçlerinin her yerde arama yaptığı belirtildi. Polis olay yeri inceleme ekipleri Özdemir'in otomobilini Çırkan mahallesinde park edilmiş halde buldu. Kilitli olarak bulunan otomobilde parmak izi çalışması yapan polis, Özdemir' in kapalı olan cep telefonundan en son sinyal alınan yerlerin tespiti için ilgili makamlara başvurdu.
CEP TELEFONU SİNYALLARİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemelerde Özdemir'in cep telefonunun son sinyallerinin Yalıkavak ile Gümüşlük arasındaki bir yerden geldiğinin tespit edilmesinin ardından polis o bölgedeki aramalarını yoğunlaştırdı.

POLİS VE JANDARMA 20 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURDU

Polis ve jandarma konuyla ilgili 20'ye yakın kişinin ifadesine başvurdu. Özdemir'in arkadaşlarından Selçuk Akbaş "Ali çok sevdiğimiz saydığımız temiz, neşeli bir arkadaşımız. Kimseye borcu yok, işleri iyiydi. Bodrumlular çok severdi. Aniden ortadan yok olmasına bizde bir anlam veremedik, şok olduk. Bizde her yerde onu arıyoruz. Ulaşmaya çalışıyoruz, merak içindeyiz. İnşallah hayırlı haberini alırız. Emniyet güçleri de yoğun biçimde bu konuda çalışma yapıyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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