DÜNYACA ÜNLÜ AKTÖR YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU!
Bollywood'un en ünlü aktörlerinden Om Puri'nin hayatını kaybettiği duyuruldu
Hindistan'ın en ünlü oyuncularından Om Puri hayatını kaybetti. 66 yaşındaki dünyaca ünlü Hint aktör Om Puri'nin, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Om Puri'nin yakın arkadaşı yapımcı Ashoke Pandit yaptığı açıklamada, "Om Puri, bu sabah kalp krizinden hayatını kaybetti" diyerek aktörün vefatını duyurdu.
kaynak:habertürk
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