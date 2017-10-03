ABD'li efsane müzisyen Tom Petty, Kaliforniya'daki evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Petty, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kalp krizi geçirdiği belirtilen efsane müzisyenin, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşam destek ünitesine bağlandığı, beyin fonksiyonlarında bir değişiklilik olmaması sonucunda yaşam destek ünitesinden alındığı kaydedildi. Petty 66 yaşındaydı.

Kaynak: haberinburada