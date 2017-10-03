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Dünyaca Ünlü ABD'li Müzisyen Tom Petty Hayatını Kaybetti

DÜNYACA ÜNLÜ ABD'Lİ MÜZİSYEN TOM PETTY HAYATINI KAYBETTİ

Dünyaca ünlü ABD'li müzisyen Tom Petty, Kaliforniya'daki evinde kalp krizi geçirerek 66 yaşında hayatını kaybetti.

Tarih : 03 Ekim 2017, 00:30
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Abd'li Müzisyen Tom Petty Hayatını Kaybetti(9/10)5

ABD'li efsane müzisyen Tom Petty, Kaliforniya'daki evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Petty, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kalp krizi geçirdiği belirtilen efsane müzisyenin, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşam destek ünitesine bağlandığı, beyin fonksiyonlarında bir değişiklilik olmaması sonucunda yaşam destek ünitesinden alındığı kaydedildi. Petty 66 yaşındaydı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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