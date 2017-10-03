DÜNYACA ÜNLÜ ABD'Lİ MÜZİSYEN TOM PETTY HAYATINI KAYBETTİ
Dünyaca ünlü ABD'li müzisyen Tom Petty, Kaliforniya'daki evinde kalp krizi geçirerek 66 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'li efsane müzisyen Tom Petty, Kaliforniya'daki evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Petty, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Kalp krizi geçirdiği belirtilen efsane müzisyenin, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşam destek ünitesine bağlandığı, beyin fonksiyonlarında bir değişiklilik olmaması sonucunda yaşam destek ünitesinden alındığı kaydedildi. Petty 66 yaşındaydı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar